Breakup or Divorce: घटस्फोट किंवा ब्रेकअप असू शकतो स्ट्रेसफुल, या ५ टिप्सने स्वतःला करा मदत!

How to deal with breakup and divorce: ब्रेकअप किंवा घटस्फोट या गोष्टी पुन्हा एकदा ट्रेंडमध्ये आल्या आहेत. याला कारण म्हणजे शोएब मलिक आणि सानिया मिर्झा यांचं विभक्त होणं. त्यांच्या विभक्त होण्यावरून घटस्फोट किंवा ब्रेकअप नंतर मेंटली किती त्रास होतो यावरही प्रकाश पडला. अशा घटना हा जीवनातील सर्वात तणावपूर्ण आणि भावनिकरीत्या लो अशी वेळ असू शकते. ब्रेकअपचे कारण काहीही असो, नातेसंबंध गमावल्याने तुमचे संपूर्ण जग उलटपालट होते. एक लक्षात घेण्यासारखं आलं की जेव्हा नातेसंबंध बऱ्याच काळापासून चांगले नसेल तर नातं तुटणे हे वेदनादायक असू शकते. जर तुमचे नातेही तुटले असेल किंवा घटस्फोट झाला असेल, तर मानसिक तणावावर मात करण्यासाठी तुम्ही काही उपाय केले पाहिजेत. याबद्दल जाणून घेऊयात.