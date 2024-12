Disease X : लहान मुलांमध्ये वेगाने वाढतोय डिसीस एक्सचा धोका, जाणून घ्या कसा पसरतो 'हा' आजार

What Is Disease X In Marathi: डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ काँगोच्या दक्षिण-पश्चिम प्रांतात, नोव्हेंबर महिन्यात एक्स रोगामुळे 143 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. संक्रमित लोकांमध्ये फ्लू सारखी लक्षणे आढळून आली आहेत, ज्यात मुख्य म्हणजे उच्च ताप आणि तीव्र डोकेदुखी. रॉयटर्सचा अहवाल (संदर्भ) वैद्यकीय संघ रोग निश्चित करण्यासाठी नमुने गोळा करत आहे आणि तपासत आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे संसर्ग झालेल्यांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. उपचाराअभावी आजारी माणसांचा घरातच मृत्यू होत आहे. महिला आणि लहान मुलांना या आजाराचा सर्वाधिक त्रास होतो.