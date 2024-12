Disease X: कोरोनानंतर नव्या महामारीचे संकेत, WHO ने केलं अलर्ट, जाणून घ्या लक्षणे आणि उपाय

Aiman Jahangir Desai HT Marathi Dec 12, 2024 09:50 AM IST

What is Disease X In Marathi: डब्ल्यूएचओने या आजाराला 'डिसीज एक्स' असे नाव दिले आहे. कारण याबाबत अद्याप कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही.

Treatment Of Disease X ( freepik )