Diabetes Care: साखर असणाऱ्यांनी कोणती फळे खावीत आणि कोणती नको? जाणून घ्या

What Fruits Should Not Be Eaten By Diabetics In Marathi: मधुमेह ही जगभरातील मोठ्या लोकसंख्येला प्रभावित करणारी समस्या आहे. ज्याचा धोका सर्व वयोगटातील लोकांमध्ये दिसून येतो. आरोग्य तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की आनुवंशिकता आणि पचनक्रिये संबंधी समस्यांव्यतिरिक्त जीवनशैली आणि आहारातील बिघाडामुळे देखील त्याचा धोका वाढताना दिसत आहे. जर तुमच्या कुटुंबातील कोणाला हा आजार आधीच झाला असेल तर त्यापेक्षा जास्त सावध राहण्याची गरज आहे. डॉक्टर म्हणतात की रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रणात ठेवण्यासाठी तुम्ही तुमच्या आहाराकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे. मधुमेहाच्या रुग्णांनी काय खावे आणि काय खाऊ नये हे जाणून घेणे सर्वात महत्त्वाचे आहे. चला जाणून घेऊया, मधुमेह असलेल्यांनी कोणती फळे खावीत आणि कोणती खाऊ नये? साखरेचे प्रमाण जास्त असलेले पदार्थ खाल्ल्याने रक्तातील साखर वाढण्याचा धोका असतो.