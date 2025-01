Diabetes Care: खाण्याच्या 'अशा' सवयींमुळे होतो मधुमेह, वेळीच बदला सवयी

Aiman Jahangir Desai HT Marathi Jan 18, 2025 09:41 AM IST

Causes of diabetes in Marathi: आज भारतातील बहुतेक घरांमध्ये मधुमेहाचे रुग्ण आढळतात यावरून परिस्थितीचे गांभीर्य किती आहे याचा अंदाज येतो. मधुमेहाचे रुग्ण दरवर्षी वाढत आहेत.

what causes sugar in marathi ( pixabay )