Diabetes Care: साखर असणाऱ्यांनी केळी खावीत की नाही? शुगर लेव्हलवर कसा होतो परिणाम? जाणून घ्या

Aiman Jahangir Desai HT Marathi Dec 08, 2024 11:41 AM IST

Should Diabetics Eat Bananas Or Not: योग्य आहार योजना मधुमेहावर नियंत्रण ठेवण्यास मदत करू शकते. मधुमेहाच्या रुग्णांनीही फळे खावीत. सामान्यतः लोकांना असे वाटते की फळे गोड असतात आणि फळे खाल्ल्याने साखरेची पातळी झपाट्याने वाढते.

Should They Eat Bananas If They Have Sugar In Marathi ( freepik )