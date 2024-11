Diabetes care: डायबिटीस असणाऱ्यांनी अजिबात खाऊ नयेत 'ही' २ फळे, नियंत्रणाबाहेर होईल शुगर

Aiman Jahangir Desai HT Marathi Nov 02, 2024 11:22 AM IST

what fruits should be eaten by diabetics: फळांमध्ये नैसर्गिक साखर आढळते, परंतु काही फळे अशी आहेत ज्यांचे ग्लायसेमिक प्रमाण खूप जास्त आहे. त्याचे सेवन मधुमेहाने ग्रस्त लोकांसाठी हानिकारक ठरू शकते.

what fruits not to eat in diabetes ( freepik )