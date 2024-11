Diabetes Care: रक्तातील साखर वाढल्यास पुरुषांमध्ये दिसतात वेगळी लक्षणे, 'हे' संकेत दिसताच व्हा सावध

what are the symptoms of diabetes in men marathi: मधुमेहाने ग्रस्त असलेल्यांना अनेक प्रकारच्या समस्या उद्भवू लागतात. ज्यामध्ये हृदयविकाराचीही शक्यता असते. याशिवाय डोळे, किडनी, त्वचा आणि शरीराच्या इतर अवयवांवरही मधुमेहामुळे परिणाम होऊ शकतो. याशिवाय मधुमेहामुळे, पुरुषांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते. ज्यामध्ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन (ED) आणि इतर अनेक लघवीसंबंधी समस्या समाविष्ट आहेत. अशा स्थितीत मधुमेहामुळे पुरुषांच्या शरीरात अनेक वेगवेगळी लक्षणे दिसू शकतात. या लेखात आम्ही तुम्हाला पुरूषांच्या शरीरात साखर वाढल्यावर कोणती लक्षणे दिसतात याबद्दल सांगणार आहोत. चला जाणून घेऊया मधुमेहामुळे पुरुषांच्या शरीरात कोणती लक्षणे दिसतात?