Vitamin Deficiency: शरीरात व्हिटॅमिन बी 12 आणि डी च्या कमीने होतात गंभीर आजार, जाणून घ्या उपाय

Aiman Jahangir Desai HT Marathi Dec 20, 2024 12:23 PM IST

What To Eat To Increase Vitamin B12: कोणत्याही एका पोषक तत्वाच्या कमतरतेमुळे आरोग्यावर परिणाम होतो आणि आजरांचा धोका वाढतो. व्हिटॅमिन बी 12 आणि व्हिटॅमिन डी अशी दोन जीवनसत्त्वे आहेत ज्यांच्या कमतरतेमुळे शरीरावर गंभीर परिणाम होतो.

What to eat to increase vitamin D ( Freepik )