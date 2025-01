Cough Remedies: खोकला गेला पण कफ त्रास देतोय? एकदा नक्की करा हे घरगुती उपाय

Home remedies to get rid of phlegm: हिवाळ्यात सर्दी आणि खोकल्याची समस्या खूप सामान्य होते. या काळात अनेकांना खोकल्याचा त्रास होतो. काही लोकांमध्ये ते कालांतराने बरे होते, परंतु अनेक लोकांमध्ये ते अत्यंत अस्वस्थतेचे कारण बनते. बराच काळ टिकून राहिल्याने, कफ खूप हट्टी होतो. छातीत कफ साचल्याने व्यक्तीला खूप अस्वस्थता येते. श्वास घेण्यास त्रास होणे, अस्वस्थता, जडपणा इत्यादी लक्षणे दिसू शकतात. अशा परिस्थितीत, छातीत अडकलेला चिवट कफ काही खास घरगुती उपायांच्या मदतीने नियंत्रित केला जाऊ शकतो. हे घरगुती उपाय केवळ कफ साचणे कमी करत नाहीत तर घसा खवखवणे कमी करतात आणि खोकल्यापासून आराम देतात. यासोबतच, ते रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवतात आणि तुम्हाला संसर्ग आणि रोगांशी लढण्यासाठी तयार करतात.चला तर मग जाणून घेऊया या खास घरगुती उपायांबद्दल.