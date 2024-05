Cooking Tips: जेवणात मसाला जास्त झाला? काळजी करू नका, या सोप्या टिप्सने करू शकता कमी

Tips to Reduce Excess Spice in Gravy or Curry: स्वयंपाक करणे ही एक कला आहे. हे करताना किरकोळ कमतरतांकडे दुर्लक्ष केले जाऊ शकते. मात्र काही वेळा थोड्याशा निष्काळजीपणामुळे किंवा अन्न घटकांचे योग्य प्रमाण न समजल्यामुळे मसाल्यांचा अतिरेकी वापर केला जातो. अशा परिस्थितीत जेवणाची चव बिघडते. तुमच्या सोबतही असे कधी घडले असेल आणि ग्रेव्हीमध्ये खूप मसाले असतील तर या छोट्या स्मार्ट टिप्सने चव सुधारली जाऊ शकते. भाज्यांची ग्रेव्ही किंवा जेवणात जास्त झालेले मसाले कमी करण्यासाठी या टिप्स खूप उपयुक्त आहेत.