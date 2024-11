Chia Seeds saide effects: 'या' लोकांनी चुकूनही खाऊ नयेत चिया सीड्स, आरोग्याचे होईल मोठे नुकसान

Which Diseases Should Not Eat Chia Seeds marathi: चिया सीड्सचे सेवन आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर मानले जाते. व्हिटॅमिन-बी1, प्रथिने, फायबर, लोह, फॅट्स, कॅल्शियम, झिंक, फॉस्फरस आणि अँटीऑक्सिडंट्स यांसारखे अनेक पोषक घटक त्यात आढळतात. म्हणून, आहारतज्ञ देखील निरोगी आणि तंदुरुस्त राहण्यासाठी आहारात चिया सीड्सचा समावेश करण्याची शिफारस करतात. ज्यांना लठ्ठपणाचा त्रास आहे आणि त्यांना वजन कमी करायचे आहे त्यांच्यासाठी चिया सीड्सचे सेवन खूप फायदेशीर ठरू शकते. भिजवलेल्या चिया सीड्सचे दररोज सकाळी रिकाम्या पोटी सेवन केल्याने शरीरात जमा झालेली अतिरिक्त चरबी कमी होते आणि त्यामुळे वजन सहज कमी होते.