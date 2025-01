Chanakya Niti: माणसाच्या ४ सवयी वेळेआधीच बनवतात म्हातारा, आजच बदला नाहीतर होईल पश्चाताप

What is Chanakya Niti in Marathi: महान तज्ज्ञ, राजनीतिकार आचार्य चाणक्य यांनी जीवनाच्या जवळजवळ प्रत्येक पैलूवर आपले विचार मांडले आहेत. आजही त्यांची धोरणे जनतेला दिशा देण्याचे काम करत आहेत. त्यांची धोरणे वाचून आजचा काळ लक्षात घेऊन लिहिल्यासारखे वाटते. आचार्य यांनी आपल्या नीतिशास्त्रात निरोगी जीवनाशी संबंधित काही महत्त्वाच्या गोष्टी सांगितल्या आहेत. त्यांनी लोकांच्या काही सवयी सांगितल्या ज्यामुळे ते अकाली वृद्ध होतात. चला जाणून घेऊया आचार्य चाणक्य यांच्यानुसार त्या कोणत्या सवयी आहेत, ज्यापासून दूर राहणे लोकांसाठी फायदेशीर आहे कारण ते आधीच त्यांना शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या कमजोर आणि वृद्ध बनवू शकतात.