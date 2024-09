Chanakya Niti: सकाळची सुरुवात चांगली करायची आहे का? चुकूनही करू नका 'या' गोष्टी!

Things to Avoid to Do in Morning: आपल्यापैकी बरेच जण सकाळी उठल्याबरोबर मोबाईल पाहणे, वृत्तपत्र वाचणे किंवा कॉफी पिणे यासारखे काही विशिष्ट काम करतात. पण तुम्हाला माहीत आहे का, आपली सकाळची सुरुवात आपल्या संपूर्ण दिवसाचे स्वरूप ठरवू शकते? प्राचीन भारतीय तत्त्वज्ञानी आचार्य चाणक्य यांनी याबाबत अनेक मूल्यवान सूचना दिल्या आहेत. त्यांच्या मते, आपली सकाळची दिनचर्या कशी असावी यावर आपल्या दिवसातील उत्पादकता, मानसिक शांती आणि आनंद यांचा मोठा परिणाम होतो. एखादी गोष्ट केल्याने दिवसाची चांगली सुरुवात होऊ शकते तर तसेच काही अशा गोष्टी आहेत, ज्या सकाळी केल्या तर आपला दिवस खराब होऊ शकतो. चला तर मग जाणून घेऊया आचार्य चाणक्य आपल्याला सकाळची सुरुवात कशी करायची याबाबत काय सांगतात.