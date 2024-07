Self-Care Month: स्वतःच्या आरोग्य आणि आनंदासाठी वेळ काढून साजरा करा सेल्फ केअर मंथ!

Self Care for Health and Happiness: जागतिक आरोग्य संघटना (WHO)च्या पाचव्या वर्धापन दिनानिमित्त या वर्षी सेल्फ केअर महिना साजरा केला जात आहे, ज्याने आरोग्य आणि कल्याणासाठी सेल्फ केअर हस्तक्षेपांवर प्रथम जागतिक मार्गदर्शक तत्त्वे सुरू केली आहेत. या मार्गदर्शक तत्त्वाचे प्रकाशन हे डब्ल्यूएचओच्या मार्गदर्शनात एक मोठे बदल होते, ज्यामुळे समुदाय, प्राथमिक काळजी आणि आरोग्य प्रणाली यांना जोडण्याचा मार्ग मोकळा झाला. २४ जून पासून सुरु झालेल्या या महिन्याची सांगता २४ जुलै रोजी सेल्फ केअर डे ने होणार आहे.