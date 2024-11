Cancer Awareness Day: WHO च्या रिपोर्टनुसार 'या' ६ कॅन्सरमुळे होतात सर्वाधिक मृत्यू, जाणून घ्या प्रतिबंधात्मक उपाय

Aiman Jahangir Desai HT Marathi Nov 06, 2024 03:16 PM IST

Types and Causes of Cancer: 'राष्ट्रीय कर्करोग जागरूकता दिवस' हा दिवस सर्वप्रथम सप्टेंबर २०१४ मध्ये तत्कालीन केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी जाहीर केला होता.

National Cancer Awareness Day 2024 ( freepik )