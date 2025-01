Burned Skin : भाजलेल्या जखमेवर टूथपेस्ट लावावा की नाही? जाणून घ्या साइड इफेक्ट्स

Should you apply toothpaste on a burn wound or not: बहुतेक लोक, जेव्हा स्वयंपाकघरात त्यांचे हात भाजतात किंवा कोणत्याही गरम वस्तूच्या संपर्कात येतात तेव्हा ते लगेच बाथरूममध्ये ठेवलेली टूथपेस्ट त्यांच्या बोटांवर किंवा प्रभावित भागावर लावण्यास सुरुवात करतात. कदाचित तुम्ही किंवा तुमच्या आजूबाजूचे लोकही असेच काहीतरी करत असतील. पण तुम्हाला माहिती आहे का की असे केल्याने तुम्हाला फायदा होण्याऐवजी नुकसान होईल.