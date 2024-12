Budget Travel : अगदी कमी खर्चात श्रीलंका फिरायचं आहे? 'हा' बजेट प्लान पाहून लगेच कराल सुट्टीसाठी अर्ज!

How To Travel Sri Lanka Under Budget: डिसेंबर महिना सुरू झाला की, बहुतेक लोक बाहेर फिरायला जायचा प्लान करतात. मात्र, बजेट कमी असल्यामुळे अनेकजण जास्त लाबं न जाता घरापासून जवळ असलेल्या पर्यटनस्थळांना भेट देतात. मात्र, अशा लोकांसाठी आनंदाची बातमी आहे. कारण एक लाखांपेक्षा कमी खर्चात शेजारचा देश श्रीलंकेत पाच रात्र आणि सहा दिवसांची मजेदार ट्रीप करता येऊ शकते.