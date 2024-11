Breast Cancer: स्तनाच्या कॅन्सरचा धोका टाळण्यासाठी करा फक्त 'या' २ गोष्टी, तज्ज्ञांनी दिला महत्वाचा सल्ला

What to do to prevent breast cancer in marathi: शारीरिक व्यायाम करणे हा निरोगी राहण्याचा मंत्र आहे. व्यायाम शरीरात कर्करोग होण्यापासून देखील आपले संरक्षण करते. इतकंच नव्हे तर एखाद्याला कॅन्सरचं निदान झालं असेल तर उपचारानंतर तुमच्या जीवनशैलीत व्यायामाचा नक्कीच समावेश करा, जेणेकरून कॅन्सर पुन्हा होण्याचा धोका नाही. स्तनाच्या कर्करोगाच्या बाबतीत व्यायाम करणे फायदेशीर असल्याचे अलीकडील संशोधनातून दिसून आले आहे. तुम्हाला स्तनाचा कर्करोग टाळायचा असेल, तर डॉक्टरांनी सुचवलेल्या या 2 व्यायामांचा तुमच्या नियमित दिनचर्येत समावेश करा.