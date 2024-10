Breast Cancer Awareness Day: स्तनांच्या कॅन्सरपासून बचावासाठी WHO ने दिल्या महत्वाच्या सूचना, टळेल धोका

What Causes Breast Cancer: जगात असा एकही देश नाही जिथे स्तनाच्या कर्करोगाचे एकही प्रकरण नाही. स्तनाचा कर्करोग हा सध्या सर्वात सामान्य आजार बनला आहे. WHO च्या आकडेवारीनुसार २०२० मध्ये ६.८५ लाख लोकांचा स्तनाच्या कर्करोगाने मृत्यू झाला तर २३ लाख लोक स्तनाच्या कर्करोगाने ग्रस्त आहेत. केवळ ०.५ ते १ टक्के स्तनाचा कर्करोग पुरुषांमध्ये होतो. तर उर्वरित ९९ टक्के स्तनाचा कर्करोग महिलांमध्ये होतो. या आजारात स्तनाच्या आतल्या पेशींची वाढ अनियंत्रित होते, त्यामुळे ट्यूमर होतो. स्तनाचा कर्करोग सुरुवातीला जीवघेणा नसतो.