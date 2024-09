Breakup Tips: ब्रेकअपनंतर जगणं कठीण झालंय, एक्सची सतत आठवण येतेय? एक्स्पर्टने दिल्या खास टिप्स

Aiman Jahangir Desai HT Marathi Sep 06, 2024 04:00 PM IST

Tips for getting over a breakup: मनापासून प्रेम केलेल्या व्यक्तीला विसरणे सोपे नाही. पण रोजच्या दिनक्रमात काही गोष्टींमध्ये बदल करून तुमचे मन वळवता येते.

ब्रेकअपमधून बाहेर पडण्यासाठी टिप्स ( pexel )