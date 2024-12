Body Fact: पुरुषांच्या तुलनेत महिलांना जास्त थंडी का वाजते? तुम्हालाही माहितीच हवेत 'हे' कारण

Why Do Women Feel Colder Than Men In Marathi: थंडीला सुरुवात झाली आहे. दिवसेंदिवस तापमानात घट होत आहे. थंडीने आपले परिणाम दाखवायला सुरुवात केली आहे. पण तुम्ही कधी लक्षात घेतले आहे का की, थंडी पुरुषांपेक्षा स्त्रियांना जास्त प्रभावित करते? घर असो वा बाहेर, महिलांना थंडी जास्त वाटते. कपड्यांचा थर घातल्यानंतरही महिलांना थंडी जाणवते. हे जाणून तुम्हाला विचित्र वाटेल, पण सत्य हे आहे की पुरुषांपेक्षा महिलांना थंडी जास्त वाटते.