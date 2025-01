Birth Defect Prevention Month: बाळात जन्मदोष होऊ नये असं वाटतं? मग प्रेग्नन्सीत घ्या अशी काळजी

What precautions should be taken to prevent birth defects in the baby in marathi: गर्भधारणेदरम्यान महिलांनी त्यांच्या आरोग्याची विशेष काळजी घेणे खूप महत्वाचे आहे. कारण या काळात एक छोटीशी चूक देखील आई आणि बाळ दोघांसाठी धोकादायक ठरू शकते. आम्ही तुम्हाला सांगतो की यामुळे मूल जन्मजात दोषांचे बळी देखील होऊ शकते. अशा परिस्थितीत महिलांनी त्याची विशेष काळजी घेणे खूप महत्वाचे आहे. म्हणूनच दरवर्षी जानेवारी हा राष्ट्रीय जन्म दोष प्रतिबंधक महिना म्हणून साजरा केला जातो जेणेकरून मुलांमध्ये जन्माशी संबंधित या विकारांबद्दल जागरूकता पसरवली जाऊ शकेल. आज, या लेखाद्वारे आम्ही तुम्हाला जन्म दोष काय आहेत आणि ते रोखण्याचे मार्ग काय आहेत ते सांगत आहोत, जेणेकरून तुमचे मूल या गंभीर समस्येला बळी पडू नये...