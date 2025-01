Do You Know: व्हेल माशाची उलटी बनवू शकते अब्जाधीश, यामध्ये नेमकं काय असतं? कुठे होतो वापर?

Aiman Jahangir Desai HT Marathi Jan 28, 2025 04:27 PM IST

what is there in whale vomit: तुम्हाला माहिती आहे का की समुद्रात मैलांचा प्रवास करणारी व्हेल ही सोनेरी मासा आहे. कारण त्यात इतका विशेष गुण आहे की तो एखाद्या व्यक्तीला अब्जाधीश बनवू शकतो.

uses of whale vomit ( freepik )