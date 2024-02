New Year in Goa: गोव्याच्या या बीचवर जबदरस्त असते नव्या वर्षाचे सेलिब्रेशन, असते वेगळी मजा

Beaches of Goa For New Year Celebration: गोवा म्हणजे पार्टी, सेलिब्रेशनचे शहर म्हणून ओळखले जाते. येथे नवीन वर्षाचा उत्सव मोठ्या थाटामाटात साजरा केला जातो. देशाच्या कानाकोपऱ्यातून लोक इथे येतात आणि त्यामुळे ते खूप चैतन्यमय बनते. नवीन वर्षात गोव्यातील नाइटलाइफ परदेशी ठिकाणांना टक्कर देते. त्यामुळेच नववर्षाच्या सेलिब्रेशनसाठी बहुतांश लोक गोव्यात पोहोचतात. तुम्हीही नवीन वर्षाच्या सेलिब्रेशनसाठी गोव्याला जात असाल तर या बीचेसला नक्की भेट द्या. येथील पार्टी खास असतात. गोवाच्या या बीचवर होणाऱ्या सेलिब्रेशन पार्टी कशा असतात जाणून घ्या.