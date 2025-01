Benefits Of Garlic: झोपताना उशीखाली ठेवा लसणाच्या पाकळ्या, मिळणारे फायदे पाहून वाटेल आश्चर्य

Why should garlic be kept under the pillow while sleeping: स्वयंपाक करताना लसणाचा भरपूर वापर केला जातो. त्याचा सुगंध आणि चव जेवणात इतकी चव आणते की साधी भाजीसुद्धा खूप चवदार बनते. इतकंच नाही तर लसूण त्याच्या औषधी गुणधर्मांमुळे आयुर्वेदातही गणला गेला आहे. जसे की, आपण त्याचा अनेक प्रकारे वापर करू शकता. पण अजून एक पद्धत आहे जी थोडी विचित्र वाटेल पण त्याचे फायदेही कमी नाहीत. आपल्याला झोपताना आपल्या उशीखाली लसणाच्या एक किंवा दोन ताज्या पाकळ्या ठेवण्याची आवश्यकता आहे. फक्त असे केल्याने होणारे फायदे तुम्हाला नक्कीच आश्चर्यचकित करतील. चला तर मग आज त्यांच्याविषयी जाणून घेऊया.