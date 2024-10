Belly Fat Tips: महिलांच्या पोटाभोवतीच चरबी का वाढते? जाणून घ्या कारणे आणि उपाय

Causes of belly fat increase in women: पोटाभोवती जमा झालेल्या चरबीमुळे बहुतांश महिलांना त्रास होतो. ज्याला बेली फॅट असेही म्हणतात. याची अनेक कारणे असू शकतात, मुख्य म्हणजे खराब जीवनशैली आणि हार्मोनल असंतुलन. पोटाभोवती वाढणारी चरबी संपूर्ण शरीरावर परिणाम करते. त्यामुळे महिलांमध्ये या समस्येचे मुख्य कारण काय आहे हे जाणून घेणे गरजेचे आहे. हे टाळण्यासाठी काय करता येईल? या लेखात आम्ही तुम्हाला पोटाभोवती चरबी जमा होण्याची मुख्य कारणे आणि त्याच्या प्रतिबंधासाठी सर्वोत्तम उपाय सांगणार आहोत.