Beauty Tips : महिलांनो चुकुनही करू नका ‘या’ ५ ब्युटी प्रॉडक्ट्सचा वापर; सुंदर दिसण्याऐवजी होईल खूप त्रास!

Harshada Bhirvandekar HT Marathi Nov 18, 2024 03:28 PM IST

Do Not Use These Beauty Products : जर तुम्हीही तुमचे सौंदर्य वाढवण्यासाठी 'या' ब्युटी प्रॉडक्ट्सचा वापर करत असाल, तर तुम्हाला सावधगिरी बाळगण्याची गरज आहे. ही उत्पादने आपल्या त्वचेसाठी आणि आरोग्यासाठी बऱ्याच समस्या निर्माण करू शकतात.

ब्यूटी प्रोडक्ट्स ( Shutterstock )