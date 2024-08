Beauty Tips: वॅक्सिंगसाठी सतत पार्लरमध्ये जाण्याची गरज नाही! पैसे खर्च न करता घरच्या-घरी मिटेल चिंता

Aiman Jahangir Desai HT Marathi Aug 01, 2024 11:23 AM IST

How to wax at home: तुम्हाला प्रत्येक वेळी वॅक्स करण्यासाठी पार्लरमध्ये जाऊन पैसे खर्च करण्याची गरज नाही. कारण आता घरच्या-घरी तुम्ही हातापायांचे वॅक्स करू शकता. घरच्या घरी वॅक्स केल्याने तुमची त्वचा विविध केमिकल्सपासून वाचते.

घरामध्ये वॅक्सिंग करण्याची पद्धत ( Freepik )