Beauty Tips: दररोज वापरता लिपस्टिक? ओठच नाही आरोग्यासही हानिकारक, वाचा दुष्परिणाम

What happens when applying lipstick daily: महिलांना मनाच्या अंतर्गत सौंदर्यासोबतच बाह्य सौंदर्य जपायलासुद्धा आवडते. प्रत्येक महिला आपल्या शारीरिक स्वच्छतेकडे आणि सौंदर्याकडे बारकाईने लक्ष देत असते. त्यामुळेच आपले सौंदर्य राखण्यासाठी महिला विविध प्रकारचे प्रॉडक्टस वापरत असतात. त्यातीलच एक ब्युटी प्रॉडक्ट म्हणजे लिपस्टिक होय. प्रत्येक महिला आपले ओठ सुंदर आणि आकर्षक ठेवण्यासाठी लिपस्टिक वापरते. पण आजचा काळ इतका बदलला आहे की, अगदी लहान मुलीही ओठांवर लिपस्टिक लावू लागल्या आहेत.