Beauty Care: ओठ काळे पडलेत, त्यामुळे पूर्ण लूक खराब होतोय? 'या' टिप्सने पुन्हा मिळतील गुलाबी लिप्स

Remedies to get rid of black lips: चेहऱ्याच्या सौंदर्यात ओठ महत्वाची भूमिका बजावत असतात. गुलाबासारखे गुलाबी आणि मऊ ओठ प्रत्येकालाच आवडतात. स्त्री असो की पुरुष, प्रत्येकालाच आपले ओठ गुलाबी राहावे असे वाटत असते. पण कधी कधी असे होते की ओठांचा रंग आपोआप काळा होऊ लागतो. तुम्ही धुम्रपान करत नसला तरी सूर्यप्रकाश आणि दगदगीच्या जीवनशैलीमुळे तुमच्या ओठांचा रंग बदलू लागतो. अशा परिस्थितीत तुम्हाला तुमच्या ओठांची विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे.