Back Pain Remedies: मार्च एंडमुळे वाढलेल्या कामाच्या तासांमुळे पाटदुखी सतावतेय? आराम देतील हे उपाय

Remedies To Get Relief From Back Pain: मार्च एंडमुळे कामाचे तास वाढले आहे. दिवसाचे ८ ते १० तास सलग बसून काम केल्याने पाठ, मणका यांच्या तक्रारी उद्भवतात. अशावेळी काही ठराविक उपाय केल्यास या पाठदुखीवर मात करता येऊ शकते.वाशी येथील फोर्टिस हॉस्पिटलचे ऑर्थोपेडिक्स आणि रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, संचालक डॉ. प्रमोद भोर यांनी पाठदुखीपासून आराम मिळवण्यासाठी काही उपाय सांगितले आहेत.