Baby Care Tips: लहान बाळासोबत बाहेर जाताय का? डायपर बॅग मध्ये नक्की ठेवा 'या' गोष्टी

Things to Keep in Baby Diaper Bag: बाळाला कुठेही बाहेर नेण्याआधी त्याच्यासाठी डायपर बॅग तयार करणं गरजेचं आहे. पण बाळाच्या डायपर बॅगमध्ये काय ठेवावे याबाबत काही लोक संभ्रमात असतात. बाळाच्या डायपर बॅगमध्ये काय ठेवायचे हे तुम्ही कुठे जात आहात, हवामान कसे आहे आणि किती वेळ बाहेर असाल यावर अवलंबून असते. मात्र या बॅगेत काही गोष्टी असायला हव्यात. कुठेही बाहेर जाताना बाळाच्या डायपर बॅगमध्ये या गोष्टी ठेवायला अजिबात विसरू नका. जाणून घ्या काय आहेत त्या गोष्टी