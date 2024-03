Improve Focus: तुमचा कामात फोकस होत नाही? या टिप्स करतील मदत!

What are the ways to build focus: अनेक वेळा आपण एखादं काम करायला बसतो. पण काही वेळातच आपल्याला त्याचा कंटाळा येऊ लागतो. आपण लक्ष देऊन काम करण्याचा प्रयत्न करता. पण ५ ते १० मिनिटांतच त्यापासून बोरिंग फील होतं. आपण लगेच दुसरे काम करू लागतो. यामुळे सुरू झालेले काम मधेच रखडले जाते. अशा परिस्थितीत तुमच्या कामाला उशीर तर होतोच पण तुमच्या उत्पादकतेवरही परिणाम होतो. याचे कारण म्हणजे लक्ष न लागणे. याचा सरळ अर्थ असा होतो की तुम्ही तुमच्या कामाबद्दल फोकस नसता. एखाद्या जबाबदार व्यक्तीसाठी, असे केल्याने त्याच्या नोकरीला किंवा इतर महत्त्वाच्या कामात नुकसान होऊ शकते. पण फोकसच्या कमतरतेवर मात करण्यासाठी तुम्ही काही सोप्या टिप्स फॉलो करू शकता. तज्ज्ञांकडून याबद्दल जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूयात.