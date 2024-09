Ganpati Visarjan: अनंत चतुर्दशीला अशा प्रकारे घरीच करा गणपती बाप्पाचे विसर्जन! कायम राहील आनंद

Tips to Do Ganesh Visarjan at Home: दहा दिवस उत्साहात गणेशोत्सव साजरा केल्यानंतर अनंत चतुर्दशीला लाडक्या बाप्पााला निरोप दिला जातो. गणेशोत्सवाच्या काळात गणपतीची स्थापना केली जाते आणि त्यांना वेगवेगळ्या प्रकारे प्रसन्न करण्याचा प्रयत्न केला जातो. ज्या मंडळांमध्ये आणि ज्या घरांमध्ये गणपतीची प्रतिष्ठापना केली जाते, त्या घरांमध्ये खूप उत्साह असते. दहा दिवसांनंतर अनंत चतुर्दशीला गणपतीच्या मूर्तीचे विसर्जन केले जाते. काही ठिकाणी दीड, पाच किंवा सात दिवसांचा गणपती असतो. तर अनेक मंडळ आणि घरी दहा दिवसांचा गणेशोत्सव साजरा केला जातो. गणपती बाप्पाचे विसर्जन नदी, तलाव, कुंड यात केले जाते. पण पर्यावरणाचा विचार करून ते घरीच करणं चांगलं आहे. चांगली गोष्ट अशी आहे की आपण विसर्जनाचे पाणी घराच्या बागेत किंवा कुंडीमध्ये टाकू शकता. घरी विसर्जन कसे करावे हे जाणून घ्या