Aloo Paratha Recipe: न लाटता, न भरता असा बनवा टेस्टी आलू पराठा; बघा झटपट रेसिपी

How to make aloo paratha without rolling: मुलांना आलू पराठा म्हणजेच बटाट्याचा पराठा आवडतो. पण अनेक महिलांना पराठा नीट भरता येत नाही. किंवा सकाळी शाळेत लंचबॉक्समध्ये देण्याची घाई असते. कारण काहीही असलं तरी एकदा अशा पद्धतीने आलू पराठा बनवण्याचा प्रयत्न जरूर करा. याला तुम्ही बटाट्यापासून बनवलेला चीला असेही म्हणू शकता. पण सोप्या पद्धतीने बनवलेला पराठा सगळ्यांनाच आवडेल. झटपट आलू पराठ्याची रेसिपी पाहा...