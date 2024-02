Glass Skin: दोन थेंब ग्लिसरीनमध्ये मिसळा या ३ गोष्टी, मिळेल काचेसारखी चमकदार त्वचा

Tips to Get Glass Like Glowing Skin: प्रत्येक मुलीला काचेसारखी चमकणारी त्वचा हवी असते. पण काचेसारखी त्वचा मिळविण्यासाठी लोक महागड्या ब्युटी प्रोडक्टवर अवलंबून असतात. पण तुम्ही फक्त काही घरगुती उपायांच्या मदतीने चमकदार त्वचा मिळवू शकता. ती चमक जर हिवाळ्यात त्वचेवर दिसत नसेल तर ग्लिसरीनचा हा फॉर्म्युला नक्कीच उपयोगी पडेल. ग्लिसरीनमध्ये काही गोष्टी मिक्स करून लावल्याने फायदा होतो. त्वचेवर ग्लिसरीन कसे लावायचे ते जाणून घ्या.