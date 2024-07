Chanakya Niti: शत्रूंपेक्षाही जास्त धोकादायक असतात ‘अशी’ लोकं, लांब राहिलेलच बरं!

Keep Distance with These People: आचार्य चाणक्य हे न केवळ महान विद्वान आणि तत्त्वज्ञ होते तर ते कुशल रणनीतिकार आणि राजकारणीही होते. त्यांच्या धोरणांचा उपयोग राजांनी आपल्या साम्राज्याचा विस्तार करण्यासाठी आणि यशस्वी शासन करण्यासाठी केला. त्यांची धोरणे आजच्या काळातही तेवढीच उपयोगी पडतात. चाणक्य नीतीमध्ये त्यांनी जीवनात यशस्वी होण्यासाठी अनेक मार्गदर्शक तत्त्वे सांगितली आहेत.