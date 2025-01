Breastfeeding Facts: स्तनपानाबद्दल महिलांमध्ये आहेत ५ मोठे गैरसमज, जाणून घ्या सत्य

What to take care of while breastfeeding: जन्मानंतर आईचे दूध बाळासाठी अमृतसारखे असते. हे मुलासाठी खूप फायदेशीर आहे, त्याचे महत्त्व शब्दात वर्णन करता येणार नाही. मुलांच्या शारीरिक विकासासोबतच मानसिक विकासासाठी हे खूप महत्वाचे आहे. आईचे दूध हे बाळासाठी सर्वोत्तम अन्न आहे. अशा परिस्थितीत, बाळाला ६ महिने स्तनपान देणे आवश्यक आहे. कारण आईचे दूध बाळाला शक्ती आणि पोषण प्रदान करते. तथापि, स्तनपानाविषयी काही गैरसमज भारतात बऱ्याच काळापासून प्रचलित आहेत. ज्यावर आजही काही लोक विश्वास ठेवतात. खरंतर, असे मानले जाते की आई जे अन्न खाते त्याच प्रकारचे दूध बाळ पिते. अशा परिस्थितीत, आईला काही गोष्टी खाण्यास मनाई आहे.