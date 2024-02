Cervical Cancer ने झाले ३२ वर्षीय पूनम पांडेचे निधन, जाणून घ्या आजाराचे कारण आणि लक्षणे

Cause and Symptoms of Cervical Cancer: प्रसिद्ध मॉडेल पूनम पांडेच्या मृत्यूच्या बातमीने सर्वांनाच धक्का बसला आहे. तिच्या मृत्यूचे कारण गर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोग असल्याचे सांगितले जात आहे. ती केवळ ३२ वर्षे होते. सर्व्हायकल कॅन्सर हा एक जीवघेणा आजार आहे, जो भारतातील महिलांमध्ये सर्वात सामान्य कर्करोगांपैकी एक आहे. या आजाराची कारणे आणि लक्षणे जाणून घ्या