Zakir Khan: अवघ्या महिनाभरातच ‘आपका अपना झाकीर’ प्रेक्षकांचा निरोप घेणार! शो बंद करण्याचं नेमकं कारण काय?

Harshada Bhirvandekar HT Marathi Sep 11, 2024 08:37 AM IST

Aapka Apna Zakir to go off Air: ‘आपका अपना झाकीर’ या शोमधून देखील प्रेक्षकांना हसवण्याचे काम केले जात होते. मात्र, आता अवघ्या महिनाभरात या शोचा गाशा गुंडाळला जाणार आहे.

