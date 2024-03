Oscar 2024: कुठला चित्रपट जिंकणार ऑस्कर, जाणून घ्या कधी आणि कुठे पाहाता येणार पुरस्कार सोहळा

An Oscar statue is pictured ahead of the announcement of the 96th Oscars Nominations, in Beverly Hills, California, U.S., January 23, 2024. REUTERS/Mario Anzuoni ( REUTERS )