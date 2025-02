Filmy Nostalgia : चहू बाजूंना मृतदेहांचा खच अन् मधोमध बसलीये नायिका! 'हा' सस्पेन्स चित्रपट तुम्हालाही हादरवेल

Harshada Bhirvandekar HT Marathi Feb 06, 2025 01:42 PM IST

What To Watch On OTT: जर तुम्हाला सस्पेन्स थ्रिलर चित्रपट पाहायचा असेल तर हा २ तास १६ मिनिटांचा चित्रपट तुम्ही यूट्यूबवर विनामूल्य पाहू शकता. या चित्रपटात फहाद फसिल आणि साई पल्लवी मुख्य भूमिकेत आहेत.

