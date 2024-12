Rajesh Khanna : सुपरस्टार असूनही 'या' दिग्दर्शकासोबत काम करू शकले नाहीत राजेश खन्ना, कारण वाचून बसेल धक्का

Which director could Rajesh Khanna not work with in Marathi: बॉलिवूडचे पहिले सुपरस्टार म्हणून अभिनेता राजेश खन्ना यांना ओळखले जाते. त्यांचा स्टारडम पाहून भले भले चकित होत असत. सर्वसामान्य मुलीच नव्हे तर अनेक अभिनेत्रीसुद्धा पाहताच त्यांच्या प्रेमात पडत असत. राजेश खन्ना यांनी आपल्या अभिनयाने एक काळ गाजवला आहे. त्यांचा अभिनय अनेकांच्या काळजाला हात घालत असे. त्याकाळात त्यांना सिनेमात घेण्यासाठी अनेक दिग्दर्शक लाईन लावत असत. प्रत्येकालाच त्यांच्यासोबत काम करण्याची इच्छा असायची. पण असे असूनही काही दिगदर्शक असे आहेत ज्यांच्यासोबत काम करण्याची संधी राजेश खन्ना यांना मिळाली नाही. आज राजेश खन्ना यांच्या बर्थ ऍनीव्हर्सरीनिमित्त आपण याबाबतच एक किस्सा जाणून घेणार आहोत.