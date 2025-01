नाना पाटेकरांच्या 'वनवास'नं कोर्टालाही हादरवलं! ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

काय आहे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय?

‘वनवास’ चित्रपटाच्या रिलीजनंतर ज्येष्ठ नागरिकांचे अधिकार आणि संपत्ती करारावर सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, एका ज्येष्ठ महिलेने तिच्या मुलाच्या फायद्यासाठी केलेली गिफ्ट डीड त्याने तिच्या देखभालीची जबाबदारी निभावली नाही, तर रद्द केली जाऊ शकते. हा ऐतिहासिक निर्णय 'पालक व ज्येष्ठ नागरिकांची देखभाल आणि कल्याण कायदा, २००७ (Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007) या कायद्याच्या अंमलबजावणीचे महत्त्व स्पष्ट करतो. या कायद्याचा उद्देश ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रतिष्ठा आणि हक्कांचे संरक्षण करणे हा आहे.