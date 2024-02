Mrunal Thakur: मृणाल ठाकूरने मुंबईत खरेदी केले २ आलिशान फ्लॅट; कंगना रनौतशी आहे घराचे खास कनेक्शन!

Actor Mrunal Thakur along with her father have bought two apartments worth ₹10 crore from Kangana Ranaut's family in Mumbai’s Andheri West area,