शाहरुख-अमिताभसोबतचे चित्रपट सोडले, पदार्पणातच ४ चित्रपट फ्लॉप; तरीही आज आहे सुपरस्टार! ‘या’ अभिनेत्याला ओळखलंत?

Harshada Bhirvandekar HT Marathi Oct 20, 2024 03:43 PM IST

Who Is He? : या अभिनेत्याने आपल्या करिअरची धमाकेदार सुरुवात केली होती, पण त्यानंतर त्याने ज्या प्रकारचे सिनेमे निवडले, ते सगळे फ्लॉप ठरले. यामुळे त्याची कारकीर्द संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर आली होती.

‘या’ अभिनेत्याला ओळखलंत?