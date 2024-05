Arvind Kejriwal news: तुरुंगातून सुटल्यानंतर केजरीवाल थेट हनुमान मंदिरात; सहकाऱ्यांसोबत केली पूजाअर्चा

Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal offers prayers at Navagraha Mandir a day after he got interim bail in a money laundering case, ( PTI )