Pune Election : पुण्यात चाललंय काय! बड्या नेत्याच्या नावे बोगस मतदान; तर जिवंत मतदारांना दाखवले मृत!

Bogus Voting in Name of Pune Congress President Arvind Shinde : एका बड्या काँग्रसनेत्याच्या नावाने बोगस मतदान करण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. काँग्रसचे शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे यांच्यासोबत हा प्रकार घडला आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी अरविंद शिंदे यांनी केली आहे.