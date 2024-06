WI vs AFG : एकाच षटकात ३६ तर, पॉवरप्लेमध्ये ९८ धावा ठोकल्या, निकोलस पूरननं पाडला चौकार-षटकारांचा पाऊस

Rohit Bibhishan Jetnavare HT Marathi Jun 18, 2024 10:47 AM IST

Nicolas Pooran Smashed 36 Runs In An Over : निकोलस पूरनने अफगाणिस्तानविरुद्धच्या त्याच्या शानदार अर्धशतकी खेळीदरम्यान अझमतुल्ला ओमरझाईच्या एका षटकात ३६धावा ठोकल्या. पहिल्या डावातील चौथ्या षटकात ही घटना घडली. अफगाणिस्तानच्या मध्यमगती गोलंदाजाने या षटकात नऊ चेंडू टाकले.

WI vs AFG : एकाच षटकात ३६ तर, पॉवरप्लेमध्ये ९८ धावा ठोकल्या, निकोलस पूरननं पाडला चौकार-षटकारांचा पाऊस ( AP )